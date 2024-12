Le Borse europee recuperano nel pomeriggio e chiudono vicino alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -(che era partita in deciso ribasso e poi è migliorata, lasciandosi alle spalle il sell-off innescato dalla svolta hawkish della Fed nella sua ultima riunione). Sul fronte macroeconomico, ina novembre i prezzi alla produzione hanno segnato una variazione di -0,5% su anno, mentre a dicembre la fiducia di consumatori e imprese è peggiorata. Neglia novembre i consumi privati e il reddito personale sono aumentati meno delle attese , mentre il deflatore dei consumi ha mostrato variazioni annue inferiori di un decimo alle previsioni: +2,4% (da +2,3% di ottobre) per la misura headline e +2,8% (come a ottobre) per quella core.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,61%. L'continua gli scambi a 2.625 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,19%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 69,33 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,72% a quota +114 punti base, mentre ilsi attesta al 3,44%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,26%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%.Chiusura sulla parità per la, con ilche si attesta a 33.766 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 35.956 punti. In moderato rialzo il(+0,69%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,26%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 4,73 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.595,6 milioni di euro, pari al 50,88% rispetto ai precedenti 3,14 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,11 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,97 miliardi di azioni del 20/12/2024.di Milano, troviamo(+1,64%),(+1,45%),(+1,32%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,09%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,67%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,16%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,46%.di Milano,(+15,51%),(+3,68%),(+2,52%) e(+2,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,94%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,36%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,21%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%.