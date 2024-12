Dotstay, concluso AuCap in opzione: sottoscritto il 62,70% delle nuove azioni

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha reso noto che, a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l'risulta sottoscritto per 618.844 azioni, per un controvalore complessivo di 1.113.919,20 euro (pari al 60,36% dell'Aumento di Capitale), comprensivi di sovrapprezzo.Lead esito dell'offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente,, in conformità a quanto deliberato dal CdA in esercizio della Delega.Venerdì sono state collocate 24.000 nuove azioni, al prezzo di 1,8 euro per azione; risultano pertanto sottoscritte complessive 642.844 nuove azioni, per un ammontare complessivo pari a 1.157.119,20 euro (pari al 62,70% dell'Aumento di Capitale). Tenendo in considerazione la vendita di diritti inoptati nell'ambito dell'offerta in Borsa, irealizzati dalla società sono pari a