Friulchem, assemblea approva delisting da EGM. Presenti tre azionisti

Friulchem

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, hada Piazza Affari.Nel dettaglio, in assemblea erano, corrispondenti al 68,987% del capitale sociale, e la revoca è stata approvata con il voto favorevole di 5.518.750 azioni, corrispondenti al 100,00% delle azioni presenti in assemblea e al 68,987% del capitale sociale. Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la revoca richiedeva l'approvazione della proposta da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.Il delisting è previsto a partire2025.La deliberazione di revoca comporta la, a favore degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del delisting. Sono pertanto legittimati ad esercitare il diritto di recesso anche gli azionisti assenti, quelli cioè che non hanno partecipato all'adunanza assembleare, oltre agli azionisti dissenzienti e astenuti.Il CdA ha determinato in misura pari adelle azioni ordinarie. Il prezzo di recesso incorpora un premio del 24% del prezzo di chiusura al 6 dicembre 2024 e del 15% rispetto all'andamento del titolo negli ultimi 6 (sei) mesi (prezzo di chiusura dal 3 giugno 2024 al 6 dicembre 2024).