Partenza contrastata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza mista per la borsa di Wall Street in una seduta che vedrà volumi limitati per l'avvicinarsi delle festività natalizie.Dopo la frenata annunciata dalla Federal Reserve sui tagli ai tassi di interesse, nel 2025, in misura minore di quanto previsto, gli occhi degli investitori si rivolgono al dato sulla fiducia dei consumatori negli USA, in calendario oggi. In generale, la settimana è scarna dal punto di vista dei dati macroeconomici.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.941 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,53%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,39%).