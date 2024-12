Mercati europei in rialzo con trading limitato. Chiusa Piazza Affari

(Teleborsa) -, in una seduta con spunti e volumi limitati per le festività natalizie. Non è prevista la pubblicazione di alcun dato macroeconomico oggi.Diversi mercati europei (Milano, Francoforte, Zurigo) sono già chiusi, mentre altriodierna: Madrid alle 14:00, Londra alle 12:30, Parigi alle 14:05.Nelle, il CAC 40 sale dello 0,39%, il FTSE 100 dello 0,37%, l'IBEX 35 dello 0,31% e l'AEX dello 0,48%. L'Euro Stoxx 50 mostra un +0,20%, mentre l'Euronext 100 segna un +0,35%.