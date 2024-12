Stellantis, accordo con la California da 4,1 milioni di dollari per violazioni su emissioni motori diesel Ram

(Teleborsa) - Il California Air Resources Board (CARB) ha raggiunto un accordo transattivo con la filiale americana di Stellantis per poco più di 4,1 milioni di dollari per violazioni delle normative sullaa. I veicoli coinvolti nell'accordo includono i modelli dal 2014 al 20161500, 2500 e 3500 dotati diinline-4 da 3,0 l.CARB ha spiegato che durante idi follow-up, è stato scoperto che questa configurazione del motore aveva unnon approvato che aggirava il controllo delle emissioni e non era conforme agli standard sulle emissioni utilizzati quando il motore era stato originariamente certificato per la vendita in California. I motori hanno mostrato un comportamento diverso nel controllo delle emissioni durante il funzionamento nelrispetto ai test di certificazione, con conseguente rilascio nell'aria di quasi 55 tonnellate di ossidi di azoto in eccesso. Come parte dell'accordo di conciliazione, FCA richiamerà i veicoli per modificare il sistema di controllo delle emissioni in modo che sia conforme alle normative statali sulle emissioni dei veicoli."I rigorosi test di conformità del CARB garantiscono che i produttori di automobili vendano esattamente gli stessi veicoli che hanno ricevuto la certificazione per la vendita in California, senza modifiche apportate per aggirare le normative statali e rilasciare emissioni in eccesso che danneggiano la qualità dell'aria e la salute pubblica", ha affermato il direttore esecutivo del CARB,L'accordo di FCA include unadi oltre 2 milioni di dollari che andrà all'del CARB, che fornisce finanziamenti per progetti e ricerche per migliorare la qualità dell'aria in California. I restanti 2 milioni di dollari finanzieranno un Supplemental Environment Project, Marine Vessel Speed ??Reduction Incentive Program, tramite il. Il progetto mira a fornire incentivi alle navi cargo oceaniche per rallentare in determinate aree durante le stagioni di punta delle balene e dell'ozono per fornire benefici alla fauna selvatica e alla qualità dell'aria.In precedenza, nel 2022, il CARB aveva stipulato un accordo congiunto con la FCA per accuse simili secondo cui l'azienda avrebbe violato il Motor Vehicle Pollution Control Device Regulation con alcuni motori a benzina. L'azienda ha inoltre raggiunto un accordo con il CARB nel 2019 per accuse secondo cui l'azienda avrebbe violato le leggi sulla tutela ambientale e dei consumatori utilizzando un "software per dispositivi di elusione" per eludere i test sulle emissioni su oltre 100.000 veicoli in tutto il paese.