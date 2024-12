Borgosesia, cartolarizzazione da 30 milioni di euro

Borgosesia

(Teleborsa) -- società attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi - comunica l’avvio,, di una nuova operazione di cartolarizzazione (comparto “Total Return”) all’interno del “Basket Loans Program”, con un obiettivo di raccolta complessiva di 30 milioni di euro.‘24 – ‘26 finalizzato ad orientare la Società verso un modello che la qualifichi ulteriormente come Alternative Asset Manager.Ilsarà composto da crediti “non performing” o comunque rinvenienti da “special situation & opportunities” ; titoli obbligazionari e similari, nonché finanziamenti “mezzanini” o “ponte” rispettivamente sottoscritti oppure, nel rispetto della normativa vigente, erogati in tali contesti.saranno integralmente ripartiti, pari passu, fra i detentori dell’unica classe di titoli, al netto delle commissioni connesse alla gestione dei relativi attivi affidata a Borgosesia che, al fine di assicurare il dovuto allineamento di interessi, procederà alla sottoscrizione di questi in misura pari a non meno del 15% del valore nominale outstanding.Il rendimento obiettivo del singolo investimento, su base annua, è fissato al 15% lordo ed è prevista l’erogazione, in conto a questo, di due cedole semestrali pari complessivamente all’8% dei titoli sottoscritti.