Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

Honeywell International

United Health

Procter & Gamble

3M

Amazon

Salesforce

Walgreens Boots Alliance

Dollar Tree

Broadcom

Ross Stores

Tesla Motors

Cintas Corporation

ON Semiconductor

Atlassian

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 43.326 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 6.038 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,07%).Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidi di disoccupazione, per la settimana conclusasi il 21 dicembre, sono state pari a 219.000, rispetto alle 225.000 previsioni di consenso. Tuttavia, le richieste continue, o le domande ricorrenti di sussidi di disoccupazione, sono salite a 1,91 milioni, raggiungendo il livello più alto dal 13 novembre 2021.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,64%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,32%),(+1,00%),(+0,72%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,85%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,79%.Al top tra i, si posizionano(+5,33%),(+3,84%),(+2,28%) e(+2,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,80%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.Tentenna, che cede l'1,30%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,6 Mln barili; preced. -934K barili)15:45: PMI Chicago (preced. 40,2 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 2%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,7%).