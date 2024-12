AMCO, assemblea approva sistema monistico e nomina 4 nuovi consiglieri

(Teleborsa) - L’Assemblea Straordinaria di, tenutasi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Maresca, ha approvato le modifiche dello Statuto al fine di adottare il sistema di governance monistico.L’adozione del sistema monistico da parte di AMCO, spiega una nota, comporta l’esercizio della funzione di controllo da parte di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, anziché dal Collegio Sindacale.L’Assemblea ha quindi nominato quali consiglieri componenti del Comitato per il Controllo di gestione Cristina Collura (Presidente del Comitato), Lucia Foti Belligambi e Marco Tutino. L’Assemblea ha altresì nominato quale Consigliere Anna Paola Negri Clementi: il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di AMCO aumenta così da cinque a nove membri.I nuovi consiglieri hanno dichiarato in sede di candidatura di possedere i requisiti di indipendenza e resteranno in carica sino allo scadere dell’attuale mandato del CdA, ovvero fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2025 della Società. La loro nomina consolida il rispetto del criterio dell’equilibrio dei generi previsto dallo statuto sociale di AMCO."Con il sistema monistico AMCO adotta un modello di riferimento per la governance societaria in ambito internazionale. Si tratta di unche – insieme all’Amministratore Delegato Andrea Munari – abbiamo fortemente condiviso e voluto, in accordo con l’azionista", spiega il. "Nell'ultimo anno abbiamo lavorato molto per rafforzare la governance societaria di AMCO a beneficio di tutti gli stakeholder., che ci aiuterà a perseguire i nostri obiettivi strategici" aggiungeRispetto agli altri modelli di amministrazione e controllo, il modello monistico si presenta come un sistema di governance che consente – da un lato – maggior efficienza nella gestione, in quanto le funzioni di amministrazione e controllo sono concentrate nello stesso organo, facilitando così flussi informativi integrati e rapidi e – dall’altro – maggiore efficacia dei controlli, perché le attività del Consiglio di Amministrazione beneficiano di valutazioni e controlli svolti anche ex ante dal Comitato per il Controllo sulla gestione.Le modifiche statutarie, conclude la nota, acquisiranno efficacia dalla data di iscrizione della delibera assembleare presso il competente Registro delle Imprese.