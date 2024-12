Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana debole per la borsa di Wall Street che, in una giornata attesa da volumi di scambio bassi complice il clima festivo, cercherà il riscatto dopo i ribassi segnati venerdì, con gli investitori pronti ad aggiustare i portafogli in vista delle ultime sedute dell'anno.Nel frattempo, inizia il conto alla rovescia per la fine dell'anno per la borsa americana sulla buona strada per chiudere il 2024 sui massimi storici, con il Dow e l'S&P 500 in rialzo rispettivamente del 14% e del 25%, e il Nasdaq, in salita di oltre il 31%.Sul fronte macroeconomico, sono attesi i numeri sull'andamento del settore manifatturiero nel distretto di Chicago ed un aggiornamento sul mercato immobiliare con la vendita di case in corso.Sulle prime rilevazioni, ilmostra una in flessione dell'1,20%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 5.892 punti, ritracciando dell'1,32%. In netto peggioramento il(-1,55%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,42%).