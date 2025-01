Piazza Affari in ribasso con realizzi su banche, bene i petroliferi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una prima seduta del 2025 senza grandi spunti per il clima ancora festivo. Sul fronte macroeconomico, l'indagine HCOB PMI-S&P Global di dicembre 2024 ha segnalato , estendendo l'attuale sequenza di declino a due anni e mezzo. La BCE ha comunicato che i prestiti a società e famiglie dell'Eurozona sono cresciuti a un ritmo moderato a novembre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. L'continua gli scambi a 2.645 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,78%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 72,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +113 punti base, con ilche si posiziona al 3,48%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.279 punti. Sulla parità il(+0,11%); in moderato rialzo il(+0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,43%. In luce, con un ampio progresso dell'1,76%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,58%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,64%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,53%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,42%.Tra i(+5,21%),(+4,05%),(+2,67%) e(+2,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,94%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,44%.