Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini, salgono i titoli petroliferi

(Teleborsa) -, che invertono la rotta rispetto a un avvio positivo. Sono pochi gli spunti nella seduta odierna, per il clima ancora festivo. Sul fronte macroeconomico, l' indagine HCOB PMI-S&P Global di dicembre 2024 ha segnalato, estendendo l'attuale sequenza di declino a due anni e mezzo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,036. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,57%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,36%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +115 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,52%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,04%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,40% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.256 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); in frazionale progresso il(+0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,47%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,72%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,46%.avanza dello 0,98%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.di Milano,(+3,23%),(+3,10%),(+1,87%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,05%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.