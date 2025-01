Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 5.894 punti.Guadagni frazionali per il(+0,29%); pressoché invariato l'(+0,15%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,38%),(+0,86%) e(+0,82%). Il settore, con il suo -0,49%, si attesta come peggiore del mercato.Prosegue quindi in territorio positivo la prima seduta a New York del 2025. Al centro dell'attenzione restano però le performance negative di due big tech come Tesla e Apple. La casa automobilistica paga il record di consegne di veicoli nel quarto trimestre inferiore alle attese degli analisti. Apple invece sconta le difficoltà che sta affrontando sul mercato cinese a causa della forte concorrenza locale. Nel tentativo di contrastare il calo di quote di mercato ha infatti annunciato una promozione nei prossimi giorni per vendere i suoi iPhone in Cina a prezzi scontati, una strategia tutt'altro che usuale per il gigante di Cupertino.Sul, buoni segnali sono arrivati dal mercato del lavoro – la richiesta di sussidi scesa a 211mila unità nonostante l'attesa degli analisti che prevedevano un leggero aumento – e dal, il leggero calo ma sopra le indicazioni del consensus.Seduta caratterizzata anche dall'aumento del prezzo del petrolio, spinta dal calo delle scorte di petrolio statunitensi: i futures sul greggio statunitense (WTI) sono saliti del 2,6% a 73,63 dollari al barile, mentre il Brent è cresciuto del 2,3% a 76,39 dollari al barile.