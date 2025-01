Wall Street chiude in ribasso dopo una sessione volatile

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

materiali

beni di consumo per l'ufficio

Chevron

McDonald's

Intel

American Express

Boeing

Apple

Nike

Dow

Constellation Energy

MongoDB

MercadoLibre

Micron Technology

Tesla Motors

Sirius XM Radio

Apple

Lululemon Athletica

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,36%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 5.869 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,17%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,26%.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,04%),(+0,73%) e(+0,64%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,27%),(-1,14%) e(-0,43%).Al top tra i(+1,29%),(+0,94%),(+0,89%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,89%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,62%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,64%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,45%.(+8,47%),(+5,08%),(+3,88%) e(+3,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,07%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,64%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: ISM manifatturiero (atteso 48,3 punti; preced. 48,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,9 punti)15:45: PMI servizi (preced. 56,1 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 0,2%)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 52,1 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 146K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,18 Mln barili).