Borse europee in rialzo dopo i dati sull'inflazione. A Milano corre TIM

(Teleborsa) -, che influenzano la politica monetaria della BCE. In particolare, l'inflazione dell'Eurozona è salita a 2,4% a/a (0,4% m/m) a dicembre dal 2,2% di novembre, in linea con le attese; l'indice di fondo è rimasto stabile al 2,7%, con la salita dei prezzi nel mese dovuta principalmente ai servizi e ai prezzi energetici sono saliti. Sempre sul fronte macroeconomico, in Italia a dicembre l'inflazione ha sorpreso al ribasso (da 1,5% a 1,4% a/a) per l'indice armonizzato ed è rimasta stabile a 1,3% sull'indice nazionale., con l'attenzione sul settore che si è riaccesa dopo la smentita ieri del governo sulle indiscrezioni di un accordo da 1,5 miliardi di euro con la Space X di Elon Musk. Inoltre, TIM è impegnata nella valutazione dell'offerta da 700 milioni di euro presentata congiuntamente dal Tesoro e dal fondo spagnolo Asterion per Sparkle.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,68%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,51%), raggiunge 73,94 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +131 punti base, con un forte incremento di 18 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,60%.resistente, che segna un aumento dello 0,62%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, eavanza dello 0,59%.archivia la giornata con un guadagno suldello 0,45%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.158 punti. In frazionale progresso il(+0,24%); in lieve ribasso il(-0,22%).Ilnella seduta del 7/01/2025 a Piazza Affari è stato pari a 2,47 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,72 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,59 miliardi.di Milano, troviamo(+4,06%),(+2,38%),(+1,88%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,32%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,13%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+7,50%),(+4,71%),(+2,78%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,80%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,80%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,59%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,38%.