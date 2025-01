Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,04. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,28 dollari per barile.Occhi puntati sull'in Europa. I dati francesi hanno confermato i timori di un leggero rialzo a dicembre, mentre in mattinata sono attesi quelli italiani e dell'Unione europea. Tali variazioni non dovrebbero comunque essere in grado di modificare la decisione delladi tagliare idi ulteriori 25 punti base nel Consiglio direttivo del 30 gennaio. Attenzione rivolta anche ai dati che arriveranno dagli, sia sulle attività del settore industriale che per quel che riguardano il mercato del lavoro che arriveranno invece al termine della settimana.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.piccola perdita per, che scambia con un -0,22%, tentenna, che cede lo 0,51%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,22%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,13%; sulla stessa linea, ilperde l'1,07%, continuando la seduta a 36.602 punti.In frazionale calo il(-0,52%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,42%)., che mette a segno un +0,74%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.scende dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+3,18%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Calo deciso per, che segna un -2,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%).