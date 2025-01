Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Campari

Banca MPS

Moncler

Saipem

Unipol

Banco BPM

Tenaris

Fincantieri

ERG

Ferragamo

MFE A

Moltiply Group

Sanlorenzo

GVS

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti pur recuperando la partenza fortemente negativa e portandosi poco sopra la parità.Sul fronte macroeconomico Eurostat ha confermato le attese degli analisti che avevano indicato una crescita dell'a dicembre nell'area Euro. Il dato tendenziale segna un +2,4%, dopo il +2,2% registrato nel mese precedente. Su base mensile, invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,4%, in accelerazione rispetto al -0,3% del mese precedente.Per quanto riguarda invece mercato del lavoro, ildell'Eurozona a novembre 2024 si è mantenuto stabile al 6,3% rispetto al mese precedenza e in calo rispetto al 6,5% di novembre 2023.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,041. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,80%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,60%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,32%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e in luce, con un ampio progresso dello 0,72%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.840 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 37.054 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(-0,14%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(-0,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,57%),(+1,68%),(+1,23%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,06%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.del FTSE MidCap,(+3,09%),(+1,29%),(+1,26%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,47%.