Generali, riacquisto di tre serie di obbligazioni subordinate ed emissione nuove obbligazioni subordinate "Green"

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha annunciato unaper tre serie di obbligazioni subordinate aventi prima data call o scadenza nel 2025/2026 e la sua intenzione di emettere nuove obbligazioni subordinate Tier 2 a tasso fisso con scadenza nel 2035 ai sensi del proprio "".L’ammontare in linea capitale delle nuove obbligazioni subordinate Tier 2 – le quali saranno emesse in formato “” – non supererà i. "L’Offerta è in linea con la gestione proattiva dell’indebitamento in scadenza di Generali e mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare", ha sottolineato la società in una nota.