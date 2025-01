Mercati europei in rialzo, a Milano spicca TIM

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,23%. Stamattina è emerso che l'inflazione nella zona euro ha registrato un'accelerazione a dicembre, salendo al 2,4% dal 2,2% di novembre, in linea con le aspettative degli analisti, con i prezzi sostenuti dal maggior costo dell'energia e dai persistentemente elevati costi dei servizi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,039. L', in aumento (+0,89%), raggiunge 2.659,4 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,91%.Sulla parità lo, che rimane a quota +114 punti base, con ilche si posiziona al 3,60%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento dello 0,64%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e buona performance per, che cresce dello 0,78%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 37.081 punti. Sulla parità il(+0,16%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,1%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,73% (il settore è al centro dell'attenzione dopo la smentita ieri del governo sulle indiscrezioni di un accordo da 1,5 miliardi di euro con la Space X di Elon Musk). Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,83%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,56%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,37%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Tra i(+6,19%),(+3,52%),(+2,28%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,48%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,87%.