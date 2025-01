Seduta cauta a Wall Street con focus su dati macro. Volatile Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) -per avere indicazioni sullo stato di salute dell'economia statunitense. In particolare, oggi l'attenzione è rivolta all'indagine sulle aperture di posti di lavoro per novembre e ai dati dell'Institute for Supply Management sull'attività dei servizi per dicembre. Prima della campanella, è emerso che il deficit commerciale statunitense è aumento a novembre a 78,2 miliardi di dollari.Tra i singoli titoli,su(ha svelato nuovi prodotti e partnership in occasione dell'importante conferenza tecnologica CES a Las Vegas) e(Bank of America ha declassato il titolo a "Neutral" da "Buy").si fonderà conin un accordo che valuta la società combinata circa 3,7 miliardi di dollari;ha annunciato di acquisireper circa 4,1 miliardi di dollari in contanti; Apollo Global Management e BC Partners hanno stretto un accordo per acquisire una quota di controllo nell'unità di servizi ambientali di, in un accordo che valuta l'attività a 8 miliardi di dollari canadesi.Tra gli altri annunci societari,, la società fondata dache gestisce Facebook, Instagram e Threads, sta terminando il suo programma di fact-checking negli Stati Uniti e lo sta sostituendo con un sistema di "Community Notes" simile a quello di X (ex Twitter, ora di proprietà di).Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,51%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.988 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,14%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,11%).