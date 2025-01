TIM: "Born with a broken heart" di Damiano David colonna sonora del nuovo spot

(Teleborsa) - È on airdedicata all'offerta "WiFi Casa e TV", con protagonista Giorgia, testimonial del format "La Forza delle Connessioni".Nello spot – fa sapere TIM in una nota – "grazie al WiFi di TIM, ancora più stabile e potente, Giorgia condivide con gli amici le emozioni dei tantissimi contenuti disponibili su TimVision: il film 'Gunner' in esclusiva, gli Australian Open sui canali Eurosport e inoltre le grandi storie di Disney+, come la serie 'Uonderbois', il meglio del calcio di DAZN, tutto insieme in un'offerta completa".la hit di Damiano David è la nuova colonna sonora degli spot da 30” e 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV, è affiancata da una pianificazione videostrategy su web, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.