Borse europee deboli, bene Milano con Leonardo e M&A bancario

(Teleborsa) -grazie al balzo di(dopo che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto un aumento della spesa da parte degli alleati della NATO) e alla(mentre prosegue il consolidamento, dopo che stamattinaha fatto un'offerta di 298 milioni di euro in azioni e contanti per acquisire la rivale).Lieve calo dell', che scende a quota 1,031. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,69%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,26% e continua a trattare a 73,32 dollari per barile.In calo lo, che raggiunge +114 punti base (-2 punti base), con ilche si posiziona al 3,65%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,05%, poco mosso, che mostra un +0,07%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,49%.archivia la giornata con un guadagno suldello 0,49%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.296 punti. Negativo il(-0,97%); come pure, variazioni negative per il(-0,82%).Ilnella seduta dell'8/01/2025 a Piazza Affari è stato pari a 3,07 miliardi di euro, con un incremento di ben 588,9 milioni di euro, pari al 23,71%, rispetto ai precedenti 2,48 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,08%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,50%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,15%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,51%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,38%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,64%.scende dell'1,95%. Calo deciso per, che segna un -1,72%.Tra i(+5,14%),(+3,62%),(+3,03%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,32%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,44%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,79%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,55%.