Ucraina, in arrivo l'ultimo pacchetto di aiuti dell'amministrazione Biden

(Teleborsa) - L'amministrazione Biden è pronta ad annunciare un ultimo, massiccioL'annuncio – secondo quanto scrive l'Ap sul suo sito, citando due alti funzionari della difesa – verrà dato nell'ambito della visita del segretario alla difesa Lloyd Austin in Germania giovedì per incontrare i rappresentanti di circa 50 nazioni partner del gruppo di contatto per l'Ucraina.Le fonti non hanno fornito un importo esatto in dollari, ma hanno affermato che il pacchetto dovrebbe essere "sostanziale", sebbene non includa tutti irimasti nei finanziamenti autorizzati dal Congresso per l'Ucraina. Probabilmente rimarrebbero "oltre un paio di miliardi di dollari", che resterebbero a disposizione della nuova amministrazione Trump.Ilsarà il suo ultimo incontro con il gruppo che ha organizzato per venire in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel febbraio 2022. Insieme, queste nazioni hanno fornitoQuesti pacchetti hanno incluso milioni di munizioni, jet da combattimento avanzati, sistemi di difesa aerea, sistemi anti-UAV e persino carri armati. Gli Stati Uniti hanno fornito 66 miliardi di dollari di questo totale.Il pacchetto che verrà annunciato giovedì sarà attinto dalle scorte esistenti, con l'obiettivo di donare la maggior parte delle armi promesse all'Ucraina entro il momento del giuramento di Trump, ha dichiarato uno dei funzionari della difesa.Intanto si continua a combattere dall'una e dall'altra parte del confine russo-ucraino in una fase della guerra, giunta quasi al terzo anno, in cui entrambe le parti sembrano impegnate a realizzare il massimo delle conquiste territoriali in vista di una eventualeche potrebbe definirsi dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il prossimo 20 gennaio.