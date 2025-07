Ucraina, Zelensky: soddisfazione per nuove sanzioni Ue alla Russia

(Teleborsa) - Il presidente ucraino,, ha accolto con favore l' approvazione del 18°pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dell'Unione europea. "Una decisione dell'Unione Europea per la quale abbiamo lavorato tutti insieme. Siamo riusciti a rafforzare lecontro questa guerra. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al risultato", ha scritto il presidente ucraino."Vorrei anche sottolineare la decisione dell'Ue di vietare tutte le transazioni relative ai gasdotti del sistema, la cui costruzione faceva parte della preparazione dialla guerra totale – ha sottolineato –. Tutte le infrastrutture della guerra russa devono essere bloccate. Stiamo preparando tempestivamente la sincronizzazione delle sanzioni europee in Ucraina, e stiamo anche preparando nuove decisioni sulle sanzioni, sia a livello di partner che all'interno della giurisdizione ucraina".Zelensky ha poi fatto sapere di aver discusso venerdì, durante una telefonata con il presidente francese, della fornitura di missili e dei finanziamenti per i droni intercettori destinati a contrastare gli attacchi russi. "Vorrei sottolineare in particolare il nostro accordo sulla formazione dei piloti per i jet Mirage: laè pronta a formare altri piloti utilizzando ulteriori velivoli – ha scritto su X, aggiungendo che i leader hanno anche coordinato i prossimi passi politici.