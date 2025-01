ETA: nuove regole per entrare nel Regno Unito

(Teleborsa) - A partire dall'8 gennaio, i, tra cui 11 nazioni dell’America Latina come Argentina, Brasile e Messico, dovranno ottenere un’perQuesto documento, simile al sistema americano, costa. L’ETA è destinata a chi può viaggiare nel Regno Unito senza visto, ma non sostituisce il visto per chi necessita di permessi specifici.I Paesi latinoamericani inclusi nella lista sonoI cittadini degli altri Stati dell’America Latina, invece, dovranno richiedere un visto tradizionale. Dal 5 marzo 2025, anche i cittadini dell’Unione Europea, inclusi gli italiani, potranno richiedere l’ETA, che consentirà loro di entrare nel Regno Unito a partire dal 2 aprile 2025.L'ETA è un’necessaria per soggiorni fino a 6 mesi edisponibile su Apple Store e Google Play. Per completare la procedura sono necessari: un passaporto valido, un indirizzo email, una modalità di pagamento elettronica (carta di credito, debito, Apple Pay o Google Pay).L’ETA: chi intende lavorare nel Regno Unito, salvo alcune eccezioni (es. visto per lavoratore creativo), chi desidera trasferirsi o sposarsi nel Regno Unito, per cui è richiesto un visto specifico come il Marriage Visitor Visa.: cittadini con visto o permesso di residenza (inclusi status di residente permanente o provvisorio), cittadini britannici e irlandesi, persone con passaporti di territori britannici d’oltremare, residenti in Irlanda che viaggiano dall’Irlanda, Guernsey, Jersey o Isola di Man.