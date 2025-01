Piazza Affari positiva. Prysmian chiude in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre sono più caute le altre piazze del Vecchio Continente, orfane oggi del faro di Wall Street rimasta chiusa per la commemorazione dell'ex presidente Jimmy Carter. Gli investitori continuano a concentrarsi sulle prossime delle banche centrali, soprattutto alla luce cautela espressa dalla Fed sui tassi per il 2025, in vista delle politiche economiche di Donald Trump.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,03. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,01%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +141 punti base, con un deciso aumento di 27 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,70%.piatta, che tiene la parità, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,83%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,59%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.495 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 9/01/2025 è stato pari a 2,27 miliardi di euro, in calo del 26,44%, rispetto ai 3,08 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,81%) dopo commenti AD su dual listing e nuove acquisizioni). Bene, inoltre,(+1,72%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,87%.del FTSE MidCap,(+3,84%),(+2,88%),(+2,42%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,46%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,97%.