Borse europee in ribasso con focus sull'inflazione. Tiene Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre gli investitori sono in attesa di novità sui negoziati per i dazi e sugli sviluppi geopolitici. Mentre si valutando i dati macroeconomici in uscita, l'attenzione è focalizzata sul forum della BCE in corso a Sintra fino al 2 luglio.In, isono cresciuti di due decimi a giugno, per un'inflazione a 1,7% a/a (stabile rispetto a maggio sull’indice armonizzato, in salita di un decimo sul NIC). In, l'indice dei prezzi al consumo di giugno ha registrato valori inferiori alle attese, pari a 0,0% su mese (atteso 0,2%) e 2% su anno (atteso 2,2%).Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,176. Lieve aumento dell', che sale a 3.287,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,65 dollari per barile, in calo dell'1,33%.In discesa lo, che retrocede a quota +83 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,39%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,43%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,33%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 42.272 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In rialzo il(+0,78%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,31%).di Milano, troviamo(+2,47%),(+2,17%),(+1,78%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,50%.scende dell'1,73%. Calo deciso per, che segna un -1,55%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,28%.di Milano,(+4,61%),(+4,06%),(+3,55%) e(+3,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,84%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,59%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,52%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,71%.