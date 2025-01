Auto, a dicembre immatricolazioni auto ibride rappresentano il 49,3% del mercato

(Teleborsa) - A dicembre sono state immatricolate circa, in calo del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato dell’anno, le immatricolazioni sono state 1.559.229, in calo dello 0,5% rispetto all’anno precedente. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per, le autovetture achiudono dicembre in calo dell’11,4%, con una quota di mercato del 28,4%. In flessione anche le autovetture(-18,5% su dicembre 2023), con una market share del 13,0%. Nell’anno, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate dell’1,9% (29,2% di quota) mentre continua il trend negativo delle auto diesel (-21,4% e 13,8% di quota nel periodo). Sono alcuni dei dati contenuti nel focus di approfondimento di Anfia dedicato alla struttura del mercato auto in Italia a dicembre.Le immatricolazioni delle auto adrappresentano il 58,5% del mercato del solo mese di dicembre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2023 (+2,5%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 13,0% e hanno una quota di mercato del 56,9% (+6,8 p.p. rispetto al 2023). Le autovetture elettrificate rappresentano il 49,3% del mercato di dicembre, mentre, nel cumulato hanno una quota del 47,5%, con volumi in aumento sia nel mese (+3,9%) che nel cumulato (+5,7%). Tra queste, leaumentano del 9,5% nel mese, con una quota di mercato del 40,3%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 10,1%, con una market share del 40,0%.Le immatricolazioni dicalano del 15,5% nel mese (quota di mercato: 9,0%) e calano del 12,9% nel cumulato (con la market share al 7,5%). Nel dettaglio, lehanno una quota del 5,5% e calano del 14,8% nel mese. Calano anche le ibride plug-in: -16,7%, con il 3,5% di quota del mercato del mese. Nel cumulato, sia leche lerisultano in calo, rispettivamente -1,0% (MS: 4,2%) e -24,4% (MS: 3,3%).Infine, le autovetture arappresentano il 9,1% dell’immatricolato di dicembre, interamente composto da autovetture Gpl (-4,3% su dicembre 2023). Nel cumulato annuo del 2024, le autovetture Gpl risultano in crescita dell’1,7% (MS: 9,3%) e quelle a metano in calo del 34,3% (MS: 0,1%).