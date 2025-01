Mondadori acquisisce quita residua di A.L.I. e sale al 100% del capitale

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) - Il, tramite la controllata Mondadori Libri, ha perfezionato in data odierna- Agenzia Libraria International, società attiva nella distribuzione di libri.Per effetto di tale operazione,complessiva nella società dal 75% già detenuto.L’incremento della quota in A.L.I. avviene, sottoscritto e comunicato in data 11 maggio 2022, in sede di, che prevedeva la facoltà, per Mondadori Libri, di rilevare il residuo 50%, grazie a un impegno di acquisto differito e un, ciascuno avente per oggetto il 25% del capitale di A.L.I., al primo dei quali è stata data esecuzione ed è stato oggetto di relativa informativa nel gennaio 2023.Il, corrisposto oggi, è pari aed è stato determinato sulla base dell’EBITDA medio 2023-2024 nonché della posizione finanziaria netta positiva (cassa) del perimetro oggetto dell’operazione, pari, al 31 dicembre 2024, a 27milioni di euro. Tale prezzo provvisorio potrà essere oggetto di rettifica successivamente all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2024.