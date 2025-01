Wall Street in calo. Lavoro USA meglio di stime

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, dopo la pausa della vigilia, in memoria dell'ex presidente Jimmy Carter. Il dato sul mercato del lavoro ha evidenziato un, di dicembre, superiore alle aspettative: nel periodo, sono stati creati 256.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 155.000 posti. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal precedente 4,2%.Il Job Report conferma la resilienza del mercato del lavoro americano e rafforza le ipotesi di un allentamento dei tagli al costo del denaro da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilche sta lasciando sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 5.874 punti, ritracciando dello 0,74%. In ribasso il(-0,91%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,81%).