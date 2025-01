Wall Street in rosso. Job Report USA allontana taglio tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,40%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 5.837 punti, in calo dell'1,38%. In ribasso il(-1,5%); sulla stessa linea, in rosso l'(-1,39%).I dati in agenda oggi hanno confermato la solidità del mercato del lavoro americano indicando un possibile rallentamento della velocità dei tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. La prossima riunione della banca centrale è in calendario il 28 e 29 gennaio.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,34%),(-2,18%) e(-1,01%).Tra i(+1,55%),(+1,44%),(+1,35%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,66%.Seduta negativa per, che scende del 3,87%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,92%.(+25,81%),(+24,41%),(+1,67%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,10%.Sensibili perdite per, in calo del 5,49%.