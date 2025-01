Johnson & Johnson festeggia l'acquisto di Intra-Cellular Therapies

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Allunga il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,51%.Johnson & Johnson ha stipulato un accordo definitivo per acquisire tutte le azioni in circolazione di Intra-Cellular Therapies, una società biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie per i disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), per 132,00 dollari ad azione in contanti per un equity value totale di circa 14,6 miliardi di dollari.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 142,9 USD con prima area di resistenza vista a 144,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 141,7.