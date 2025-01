Rottamazione fiscale: 4,6 miliardi incassati in 11 mesi

(Teleborsa) - Lache consente disenza dover pagare multe o interessi di mora, continua a riscuotere consensi tra gli italiani. Secondo la relazione finale dell', questa misura ha fruttatoLaha già richiesto lache potrebbe tornare sotto forma di emendamento al decreto Milleproroghe. Sarebbe la quinta versione della rottamazione, ma resta incerto se la proposta troverà spazio nel quadro normativo. Nel frattempo, è stato: le cartelle fiscali possono ora essere saldate in un(7 anni) tramite semplice richiesta online, un’iniziativa voluta dal viceministro all’Economia Maurizio Leo.Anche, che ha concesso una proroga per il pagamento di Irpef, Ires e Irap.dovranno saldare quanto dovuto in un’unica soluzione o in cinque rate da gennaio a maggio 2025.