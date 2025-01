Venture Global punta a raccogliere fino a 2,3 miliardi di dollari in IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, fornitore a lungo termine e a basso costo di GNL statunitense proveniente dai bacini di gas naturale nordamericani ricchi di risorse, ha annunciato un'di 50.000.000 azioni per quotarsi negli Stati Uniti, secondo un filing alla SEC.Ildell'IPO è attualmente previsto tra 40 e 46 dollari per azione, per unamassima di circa 2,3 miliardi di dollari e unadi 110 miliardi di dollari.Venture Global ha fatto domanda per quotare le azioni sul(NYSE) con il simbolo "VG". Dopo il completamento dell'offerta,continuerà a possedere azioni ordinarie in modo benefico che rappresentano oltre il 50% del potere di voto combinato totale delle azioni ordinarie.Dalla fondazione nel 2013, Venture Global è cresciuta rapidamente da un'azienda di due persone a un gruppo chein tutto il mondo e sta commissionando, costruendo e sviluppando cinque progetti di liquefazione ed esportazione di gas naturale. Ora possiede, affitta o ha un'opzione per possedere o affittare quasi 6.000 acri di terreno strategicamente posizionato in Louisiana.Secondo la documentazione depositata, Venture Global ha registrato undi 756 milioni di dollari nei nove mesi conclusi il 30 settembre su undi 3,4 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 3,6 miliardi di dollari su un fatturato di 6,3 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2023.