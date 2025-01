Borse europee toniche, Tim corre a Piazza Affari

FTSE MIB

TIM

Pirelli

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Pirelli

Brunello Cucinelli

Amplifon

Nexi

DiaSorin

Buzzi

Campari

Tinexta

Technoprobe

Caltagirone SpA

CIR

Safilo

Alerion Clean Power

Juventus

Ariston Holding

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.La decisione deldi dichiarare "inammissibile" il ricorso del Gruppo Vivendi controsulla cessione della rete fissa a KKR spinge il titolo a Piazza Affari. Bene anchesulla scia dell'upgrade di outlook diche ha portato il titolo del produttore di pneumatici da Neutral a Buy. Prosegue la giornata positiva delbancario.Sul fronte macroeconomico, Istat ha pubblicato i dati sullaa novembre che registra un leggero recupero rispetto ad ottobre (+0,3%) ma resta in territorio negativo su base tendenziale (-1,5%).Lieve calo dell', che scende a quota 1,025. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 78,65 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +114 punti base, con un decremento di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,81%.composta, che cresce di un modesto +0,65%, poco mosso, che mostra un -0,14%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,73%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 37.189 punti.Pressoché invariato il(+0,1%); poco sopra la parità il(+0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,36%),(+2,55%),(+2,10%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.di Milano,(+4,05%),(+2,48%),(+2,13%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,38%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.