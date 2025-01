ESMA, costo dei fondi ancora in calo. Gli ETF continuano a sovra-performare

(Teleborsa) -. Lo afferma l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () nel consueto rapporto sui costi e le performance dei prodotti di investimento al dettaglio dell'UE.Nonostante il continuo calo, i livelli di costo dei fondi nell'UE, viene sottolineato. Con oltre 50.000 fondi e una dimensione media dei fondi quasi 10 volte inferiore a quella, ad esempio, dei fondi comuni di investimento statunitensi, i fondi dell'UE non mostrano economie di scala commisurate al mercato unico dell'UE."Le inefficienze di mercato rivelate da questo livello di costo più elevato mostrano la, all'interno di una futura Savings and Investments Union", afferma l'ESMA.Alla fine del 2023, il segmento UCITS dell'UE è rimasto il più grande settore di investimento di fondi nell'UE, con quasi 11 trilioni di euro di asset. L'Europa, con il 30% del patrimonio netto globale, è il secondo mercato più grande a livello mondiale in termini di fondi regolamentati aperti, dopo gli Stati Uniti, che detengono quasi il 50% del patrimonio netto globale. Nel campione analizzato, nel 2023, si stimava che glidetenessero quasi il 65% del totale delle attività UCITS UE in circolazione. Questa quota è inferiore alla quota negli Stati Uniti, dove le famiglie detenevano l'88% del totale delle attività nette dei fondi comuni di investimento statunitensi alla fine del 2023.Rispecchiando le tendenze osservate negli Stati Uniti, i costi correnti nell'UE hanno continuato a diminuire nel 2023. All'orizzonte di investimento di un anno, tra il 2019 e il 2023 i costi correnti dei fondisono diminuiti del 5%, mentre i costi correnti dei fondisi sono ridotti del 13%. Tuttavia, non tutte le categorie di fondi mostrano tali riduzioni: i costi correnti dei fondie dei fondi azionari passivi sono rimasti relativamente stabili nel tempo.Nonostante il calo dei costi per gli UCITS attivi, i(3,4%) hanno registrato, in termini netti, sia ai fondi passivi (7,2%) sia agli ETF (7,6%) nel 2023. In termini di performance netta, il top 25% dei fondi azionari attivi ha registrato performance inferiori al top 25% dei loro omologhi passivi negli orizzonti di investimento di un anno e dieci anni.L'ESMA evidenzia che anche la strategia di investimento del fondo può avere un impatto significativo sui costi e sulla performance. Gli EU UCITS rimangono, in media, molto più piccoli dei fondi USA. Ciò può, almeno in parte, spiegare le differenze sostanziali nei livelli di costo dei fondi osservati tra UE e Stati Uniti, poiché i. Inoltre, quando le società di gestione sono detenute da una grande società madre, le classi di azioni gestite sono associate a costi correnti inferiori in media.Come già emerso l'anno prima, i costi correnti dei fondi ambientali, sociali e di governance () sono. Nel complesso, i fondi ESG hanno sovraperformato i loro equivalenti non ESG nel 2023, con disparità tra le classi di attività. I ??fondi azionari ESG hanno sovraperformato i loro equivalenti, mentre i fondi obbligazionari e misti ESG hanno sottoperformato.Un ipotetico investimento decennale di 10.000 EUR tra il 2014 e il 2023, basato su un portafoglio composto da azioni (40%), obbligazioni e fondi misti (30% ciascuno), renderebbe circa 15.100 euro in termini netti. In quei dieci anni, sarebbero stati pagati circa 1.900 euro in costi totali. Ciò èse avesse adottato la stessa strategia con lo stesso investimento iniziale. Di conseguenza, il risultato netto sarebbe stato più elevato per gli investitori istituzionali (circa 16.200 euro).Il segmentoè aumentato nel 2023, raggiungendo 1,44 trilioni di euro nel quarto trimestre del 2023. Anche la quota di ETF nel totale degli UCITS UE è cresciuta, dal 13% nel 2021 aalla fine del 2023. Alla fine del 2023, il 72% degli ETF UCITS UE era investito in azioni, il 25% in obbligazioni e il residuo 3% in altre attività.Dal 2019 al 2023, icorrenti per l'orizzonte di investimento di un anno sono diminuiti del 7% per gli UCITS azionari attivi e del 26% per gli ETF azionari. Il calo dei costi correnti dei fondi attivi e degli ETF è visibile anche all'orizzonte di investimento di dieci anni, ma sembra essere meno lineare, con alcuni rimbalzi (ad esempio, 2020). L'unica eccezione sono gli ETF obbligazionari, per i quali i costi all'orizzonte di investimento decennale sono rimasti simili dal 2021.Il mercato dei fondi di investimento alternativi è rimasto dominato dagli investitori professionali ed èrispetto al mercato degli UCITS. La quota di investitori al dettaglio è diminuita tra il 2022 e il 2023: dal 14% all'11%. Nel 2023, la performance lorda e netta annualizzata è migliorata in modo significativo rispetto al 2022, con tutte le strategie dei fondi che hanno avuto rendimenti positivi.I costi dei prodotti al dettaglio strutturati migliorano ma rimangono: nel 2023, la quota di prodotti che fanno riferimento a tassi di interesse e inflazione è salita a circa un quinto dei volumi di vendita, in forte aumento rispetto al 2022. Questa tendenza ha seguito tassi di interesse e inflazione più elevati.I costi, addebitati in gran parte sotto forma di commissioni di abbonamento, sono diminuiti nel 2023 per alcuni tipi di prodotti comuni, sebbene. I prodotti al dettaglio strutturati che sono maturati nel 2023 hanno costantemente prodotto rendimenti positivi in ??termini lordi, ma queste cifre non considerano l'incidenza dei costi pagati dagli investitori.