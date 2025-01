La Marca del Distributore: se tutti i produttori fossero un’unica azienda, sarebbero la quarta per fatturato in Italia

(Teleborsa) -MDD, ovvero l’insieme dei prodotti commercializzati con lo stesso brand del distributore, come ad esempio i prodotti a marchio Conad, Esselunga, Selex ma anche molti altri), assumendo un ruolo sempre più centrale non solo per i consumatori, ma per l'intera filiera agroalimentare. L'analisi condotta da TEHA per ADM – Associazione Distribuzione Moderna, mostra come la MDD sia un vero e proprio motore di crescita economica, sociale e ambientale, con impatti significativi sull'intero sistema Paese.(considerando sia la Distribuzione Moderna Organizzata che il discount) ha raggiunto la cifra di 26 miliardi di euro,. Secondo questi numeri, se tutti i produttori che lavorano per la MDD fossero aggregati in un'unica entità aziendale, formerebbero la quarta azienda in Italia per fatturato, come ha spiegato Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House Ambrosetti, che ha evidenziato anche quanto la MDD sia radicata nelle abitudini dei consumatori: ”Più di 8 italiani su 10 fanno riferimento oggi alla distribuzione moderna per la propria spesa alimentare: il 65% tra supermercati e ipermercati, mentre il 16% preferisce il discount. Il restante 20% circa di consumatori frequenta mercati rionali (6,2%), si reca direttamente dal produttore (4,8%) o fa i propri acquisti in gastronomia (4,7%).”L'analisi TEHA eLe aziende con una quota di fatturato derivante per oltre l'80% da prodotti MDD hanno registrato, tra il 2015 e il 2023, un incremento medio annuo del fatturato dell'8,5% (+3,9% rispetto alla media dell’industria alimentare). Questo trend positivo si riflette anche in termini di occupazione (+5,5% annuo per le aziende con alta quota MDD) e di valore aggiunto (+9,3%). La MDD si configura quindi come una importante opportunità per la crescita delle imprese, in particolare per le PMI che collaborano con la distribuzione moderna.. Un dato rilevante è l'elevata quota di contratti a tempo indeterminato (89%), con una significativa presenza di donne (65%) e giovani under 30 (20%).In un contestodi risparmi per le famiglie italiane nel periodo 2020-2024. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una politica di prezzi mediamente inferiori rispetto ai prodotti di marca. L'impegno sociale della distribuzione moderna si concretizza anche attraverso iniziative di recupero delle eccedenze alimentari: nel 2024 sono state recuperate 14.000 tonnellate di cibo in collaborazione con Banco Alimentare.tra il 2013 e il 2022, le emissioni di CO2 per euro generato dal settore sono diminuite del 30%, passando da 8,7 kg a 6,2 kg. La sostenibilità non è però un trend passeggero ma è un valore radicato su cui la MDD investe risosrse da molti anni, come spiega Mauro Lusetti, Presidente di ADM - Associazione Distribuzione Moderna: “Il nostro settore sta dimostrando con i fatti come crescita economica, sociale e tutela ambientale possano andare di pari passo. Investiamo in innovazione, creiamo lavoro, riduciamo gli sprechi e sosteniamo il risparmio delle famiglie italiane garantendo prodotti di qualità accessibili a tutti. Questo impegno è e continuerà a essere la nostra priorità strategica per il futuro del Paese”.I dati completi dell’analisi