La Perla, Sindacati: "prospettiva che può garantire futuro produttivo e mantenimento occupazionale"

(Teleborsa) -he le diverse procedure hanno sottoscritto un protocollo di intenti. Si delinea la possibilità oggi di procedere con un possibile bando di gara per trovare un nuovo acquirente industriale che garantisca la continuità produttiva nonché il mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti gli asset”. Così i rappresentanti sindacali nazionale e territorialinella tarda serata d oggi al termine della riunione al MIMIT e che ha visto la partecipazione delle rappresentanze delle istituzioni e dello stesso– hanno proseguito - va attribuito alle lavoratrici e dei lavoratori di La Perla che con il loro lotta e la loro determinazioneprocedere in tempi celeri all’emissionehanno concluso Filctem e Uiltec.