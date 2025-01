Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee.Sul fronte macroeconomico si attendono i dati sulla produzione industriale in Italia e la pubblicazione dell'indice ZEW in Germania.Movimentato il comparto bancario. Apertura positiva per Intesa Sanpaolo che ieri ha acquistato 11 bitcoin, per un controvalore di circa un milione di euro. È la prima volta che una banca italiana acquistain maniera diretta. Guadagni anche per, con la controllata Compass che ha acquisito la maggioranza di, holding specializzata nel buy now pay later, eimpegnata nella strategia difensiva per opporsi all’ops diBuona partenza anche persulla scia dell'upgrade a Buy ricevuto da Goldman Sachs.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,027. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.Lieve calo dello, che scende a +121 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,79%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%,è stabile, riportando un moderato -0,09%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,99%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,67%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 37.172 punti.In frazionale progresso il(+0,32%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,66%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,20%.In luce, con un ampio progresso del 2,54%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,45%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,34%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,74%),(+2,13%),(+1,63%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.