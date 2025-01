TikTok, governo cinese valuta opzione Musk per evitare bando negli Usa

(Teleborsa) - Secondo Bloomberg News ilstarebbe valutando la possibilità di permettere l'acquisizione delle attività americane dida parte diper evitare che la app venga vietata negli Stati Uniti a partire dal 19 gennaio. L'agenzia di stampa ha sottolineato che i funzionari cinesi non hanno ancora deciso se dare avvio al piano, che si troverebbe ancora in una fase preliminare, anche se sul dossier sono già a lavoro come parte di una più ampia discussione su come lavorare con l'amministrazione diAl momento non è noto se la società proprietaria del popolare social network,, sia al corrente delle valutazioni in corso nel governo cinese, così come se TikTok e Musk siano stati già coinvolti nelle discussione. Non è nemmeno chiaro se Musk, TikTok e ByteDance abbiano tenutosui termini di un possibile. Il miliardario ad aprile aveva dichiarato di essere contrario al bando della app cinese negli UsaI giudici della, chiamati ad una decisione definitiva sul caso, hanno segnalato nell'udienza sulle argomentazioni del 10 gennaio che è probabile che decidano di rispettare l'attuale legge che prevede lo stop delle attività di TikTok negli Stati Uniti.