Asia chiude in denaro e scommette su accordo USA-Cina

(Teleborsa) -, supportate da un certo ottimismo circa unScambi in forte rialzo per la Borsa di, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,81%; sulla stessa linea,guadagna lo 0,74% rispetto alla seduta precedente.Positiva(+1,14%); buona la prestazione di(+0,93%).Negativa(-1,16%); mentre è rimasta chiusa per festività la piazza diModesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,34%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,49% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,45%.Il rendimento dell'è pari 1,34%, mentre il rendimento delscambia 1,67%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,4%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,4 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,4%).