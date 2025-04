Hong Kong guida i rialzi sulle Borse asiatiche con pausa su dazi contro tecnologia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che le autorità statunitensi hanno segnalato che l'elettronica sarebbe stata temporaneamente esentata dai dazi elevati imposti alla Cina. Tuttavia, Trump ha dichiarato nel fine settimana che si trattava di una misura temporanea e che avrebbe pianificato di annunciare dazi separati sull'elettronica, che potrebbero includere i semiconduttori.Sul fronte macroeconomico, le sono aumentate più del previsto a marzo, poiché le aziende hanno continuato ad anticipare le spedizioni in uscita per evitare i dazi statunitensi proibitivi; inoltre, ladi febbraio è stata rivista al ribasso a +2,3% m/m.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,53%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,39%, mentresale dello 0,80%.Balza in alto(+2,06%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,88%). Su di giri(+2,06%); come pure, in denaro(+1,29%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,24%. Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 5,98% sui valori precedenti. Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,98%.Il rendimento dell'scambia 1,33%, mentre il rendimento per ilè pari 1,66%.