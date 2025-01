TISG e Racing Force tra Top Picks 2025 di TP ICAP Midcap

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, e, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, sono"All'alba dell'insediamento di Donald Trump, in un contesto geopolitico persistentemente teso e in una persistente instabilità politica in Francia, selezionare i titoli per i nostri Top Picks del 2025 non è stato un compito facile - si legge in un report - Come sempre, abbiamo scelto aziende con(+40% in media)".Quest'anno il broker francese si è concentrato maggiormente sulleper i Top Picks. Ha quindi incluso. Oltre ai catalizzatori specifici per ciascuna di queste aziende, che giustificano il loro potenziale di mercato azionario nel 2025, crede che le Mid Cap potrebbero essere le prime a beneficiare del rinnovato appetito degli investitori per la classe di attività Small&Mid, dato lo sconto rispetto alle large cap. Inoltre, tutte queste aziende hanno un'esposizione negli Stati Uniti, il che potrebbe consentire loro di sovraperformare.Si è anche impegnato nella selezione dei titoli nel segmento. In particolare, ha selezionato due aziende con esposizione al settore del. "Entrambe offrono valutazioni interessanti, rappresentando eccellenti opportunità di posizionamento", viene sottolienato.TP ICAP Midcap ha anche incluso un'altra azienda italiana:, per la sua prossima esposizione al settore dellae il suo core business "costantemente interessante".Infine, ha scelto due aziende nel settore dei