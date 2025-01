Vivendi, Tribunale Milano dichiara inammissibile ricorso contro TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Le "domande disono inammissibili per difetto di interesse ad agire e difetto di legittimazione ad agire". Così il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso del Gruppo francese controsulla cessione della rete fissa a KKR."Il Tribunale di Milano Sezione XV Civile Specializzata in materia di impresa ha depositato la sentenza con cui è stata decisa la causa 44320/2024 promossa da Vivendi nei confronti di TIM - si legge nella nota firmata dal- avente ad oggetto la declaratoria di invalidità della delibera del CdA di TIM del 5 novembre 2023 di approvazione dell'offerta per la cessione della rete fissa presentata da KKR".Vivendi, spiega la nota, "aveva dedotto, quali vizi di tale delibera, il contrasto con l'oggetto sociale, la violazione della competenza degli amministratori, l'omessa convocazione di assemblea straordinaria, il conflitto di interessi. Le domande di Vivendi sono state dichiarate".Vivendi a fine dicembre aveva depositato un ricorso presso il Tribunale di Milano in cui riteneva illegittime le decisioni assunte dal solo CdA, senza passare per una assemblea straordinaria, relative alla vendita della Rete fissa di TIM, NetCo, a KKR.