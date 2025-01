Eurolistini positivi. Attesa per inflazione e trimestrali USA

FTSE MIB

(Teleborsa) - In aumento il, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori in attesa di capire l'andamento dell', con il dato in uscita oggi, per cercare indizi sulle future mosse della Federal Reserve, nei prossimi mesi. Il dato sui prezzi alla produzione di dicembre, intanto, ha rasserenato gli investitori sul trend dei prezzi.Nel frattempo, prende il via lanegli Stati Uniti: sono attesi, sempre oggi, i risultati di Citigroup, JP Morgan e Goldman Sachs. Blackrock ha battuto le attese.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,03. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,23%.Scende lo, attestandosi a +118 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,79%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,86%, in luce, con un ampio progresso dello 0,73%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,54%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,68% a 35.363 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.488 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,34%, trovando dagli analisti.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,94%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,24%.avanza dell'1,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,69%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Tra i(+4,19%),(+1,98%),(+1,82%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%.