Gaza, accordo sul cessate il fuoco

(Teleborsa) - A 15 mesi dall'inizio del conflitto traè stato raggiunto un accordo per il. L'accordo non è stato ancora annunciato formalmente ma sono arrivate già conferme da diverse parti coinvolte nei: secondo quanto riporta Reuters dovrebbe prevedere una prima fase di sei settimane – che dovrebbe iniziare immediatamente secondo le fonti alla Casa Bianca del New York Times – con il gradualedelle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e ildi 33 ostaggi detenuti da Hamas in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti da Israele (fino a 1.650 secondo quanto riporta Al Arabiya).Unasi dovrebbe aprire entro il 16° giorno dall'inizio della prima fase con il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti, un cessate il fuoco permanente e il ritiro completo delle forze israeliane da Gaza. Una terza fase riguarderà invece il rientro di tutti i cadaveri rimasti e l'inizio della ricostruzione di Gaza sotto la supervisione di Egitto, Qatar e Nazioni Unite.ha dichiarato a Reuters che la sua delegazione ha consegnato ai mediatori la propria approvazione per l'accordo di cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi. Il portavoce del primo ministro israeliano, Omer Dostri, ha però dichiarato che "le notizie sul ritiro dall'asse Filadelfia sono una completa menzogna. Il primo ministro non ha rinunciato ad un millimetro del controllo israeliano sul corridio Filadelfia".