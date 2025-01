iVision Tech, Gianluca Davanzo nominato Chief Operating Officer

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha nominatocomeDavanzo è un professionista connel settore della produzione e gestione industriale, specializzato nell'industria del lusso e dell'occhialeria. Prima di entrare in iVision Tech ha ricoperto il ruolo di COO presso il Gruppo EURMODA, dove ha gestito 10 stabilimenti, e precedentemente, sempre in primari ruoli di leadership ha lavorato in altre aziende del settore come Thélios (), dove ha guidato la produzione e l'industrializzazione, e in Bellitalia e