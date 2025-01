Mercati cauti. Focus sull'inflazione USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, in attesa del dato sull'inflazione USA, elemento chiave per capire quale direzione prenderà la Federal Reserve, nei prossimi mesi. Ieri i prezzi alla produzione statunitensi sono aumentati meno delle attese. Sale l'attesa anche per le trimestrali delle grandi banche americane.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,03. Lieve aumento dell', che sale a 2.684,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,96 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,81%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,20%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,75%. Fermache segna un quasi nulla di fatto. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,36%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 37.379 punti.di Milano, troviamo(+3,53%),(+2,08%),(+2,03%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.Tra i(+1,71%),(+1,69%),(+1,63%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.