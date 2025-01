Stoke Space raccoglie 260 milioni di dollari in round di Serie C

(Teleborsa) -, la società di razzi che sta costruendo il primo razzo di media portata riutilizzabile al 100% al mondo, ha. Questo investimento più che raddoppia il finanziamento totale della società, portandolo a 480 milioni di dollari.Il round di finanziamento coinvolgetra cui Breakthrough Energy Ventures, Glade Brook Capital Partners, Industrious Ventures, Leitmotif, Point72 Ventures, Seven Seven Six, University of Michigan, Woven Capital e Y Combinator, tra gli altri."Apprezziamo profondamente la fiducia che gli investitori hanno riposto in Stoke e nella nostra missione - ha affermatodi Stoke Space - Questo nuovo investimento convalida i nostri progressi e ci consente di accelerare lo sviluppo di tecnologie che ridefiniranno l'accesso da e verso lo spazio".Il round di finanziamenti arriva solo poche settimane dopo ildi primo stadio dell'azienda sul suo nuovo banco di prova.