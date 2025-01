Bank of Korea lascia inaspettatamente i tassi invariati dopo la crisi politica

(Teleborsa) - Laha, contro attese degli analisti per una diminuzione di 25 punti base."La stabilizzazione dell'inflazione è continuata insieme a un continuo rallentamento del debito delle famiglie, i rischi al ribasso per la crescita economica si sono intensificati e lache sono recentemente aumentati", si legge nello statement della banca centrale, in un chiaro riferimento alla vicenda Yoon Suk-yeol, l'ex presidente arrestato con l'accusa di insurrezione e alto tradimento.Poiché le prospettive economiche e le incertezze del mercato dei cambi sono aumentate a causa della mutevole situazione politica interna e delle politiche economiche nei principali paesi, il Consiglio ha ritenuto opportuno mantenere l'attuale livello del tasso di base e "interne ed esterne".L'è salita all'1,9% a dicembre, riflettendo un aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Tuttavia, l'inflazione core (escluse le variazioni dei prezzi di cibo ed energia) è scesa leggermente all'1,8%. Le aspettative di inflazione a breve termine rimangono al livello superiore del 2%. Guardando al futuro, si prevede che l'inflazione rimarrà stabile, sostenuta da una pressione della domanda contenuta. Tuttavia, tassi di cambio elevati potrebbero potenzialmente esercitare una pressione al rialzo e sono aumentate le incertezze relative ai prezzi globali del petrolio e alla crescita economica in patria e all'estero."Per quanto riguarda la futura politica monetaria, poiché i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati, abbiamo- ha detto il governatore in conferenza stampa - In questo processo, monitorando attentamente la situazione politica interna, i cambiamenti nelle politiche economiche sia in patria che all'estero e le tendenze risultanti in termini di inflazione, debito delle famiglie e tasso di cambio, il Consiglio determinerà i tempi e il ritmo di eventuali ulteriori tagli al tasso di base".